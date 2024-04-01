Полонов Антон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: Полонов Сергей Изотович
Мать: (Ильина) Антонида
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2004 по 2010
ВГУЭС Маркетинг
Бракосочетание
22.11.2010
венчание в протестанской церкви Святой Троицы г. Владивостока на ул.Юмашева. Венчал 2й пастор церкви ЕХБ Преображение Максим Александрович Чепель
Рождение ребёнка
11.01.2013
Рождение ребёнка
25.02.2015
Рождение ребёнка
11.12.2020