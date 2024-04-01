Полонов Антон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонов Антон Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Полонов Сергей Изотович

Мать: (Ильина) Антонида

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Образование
С 2004 по 2010
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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Бракосочетание
22.11.2010

Жена: Полонова (Моисеенко) Лидия

венчание в протестанской церкви Святой Троицы г. Владивостока на ул.Юмашева. Венчал 2й пастор церкви ЕХБ Преображение Максим Александрович Чепель
Рождение ребёнка
11.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонова (Моисеенко) Лидия

Рождение ребёнка
25.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонова (Моисеенко) Лидия

Рождение ребёнка
11.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонова (Моисеенко) Лидия

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