(Малафѣева) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малафѣева) Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Малафѣевъ Даніилъ

Мать: Малафѣева Ирина

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