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(Малафѣева) Афимья
(Малафѣева) Афимья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Женский
Отец
Малафѣевъ Даніилъ
1863 г.р.
Мать
Малафѣева (Горшенина) Ирина
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Малафѣевъ Даніилъ
Мать:
Малафѣева Ирина
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