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Шалагинов Павел Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
31.12.1999

Жена: Шалагинова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
27.06.2000

Дочь: Черникова Дарина Павловна

Мать ребёнка: Шалагинова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.2003

Дочь: Шалагинова Оксана Павловна

Мать ребёнка: Шалагинова Галина Николаевна

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