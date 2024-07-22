Шалагинов Павел Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1981
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.12.1999
Рождение ребёнка
27.06.2000
Дочь: Черникова Дарина Павловна
Мать ребёнка: Шалагинова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.2003
Дочь: Шалагинова Оксана Павловна
Мать ребёнка: Шалагинова Галина Николаевна