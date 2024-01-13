Колчина Ирина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1735

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Колчина Е Прокопьевна

Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Колчин Максим Прокопьевич

Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Колчин Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Колчин Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
1735
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
В "пустынях" близ завода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Прокопей Степанович

Смерть
После 1735
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