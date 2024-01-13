Колчина Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1735
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидор
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Колчина Е Прокопьевна
Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Колчин Максим Прокопьевич
Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Колчин Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Колчин Прокопей Степанович
Место жительства
1735
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
В "пустынях" близ завода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1735