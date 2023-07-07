Игдисанов Закиржан Харисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанов Закиржан Харисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Харис Минхайдарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байбарисова Наиля Закиржановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухамадиева Сакина Закиржановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муракаева Назиля Закиржановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Гадельжан Закиржанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саттига Закиржановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Амиржан Закиржанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Тамим Закиржанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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