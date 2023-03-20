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Голубцов Леонид Алексеевич
Голубцов Леонид Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1927
Пол
Мужской
Отец
Голубцов Алексей Петрович
1870 г.р.
Мать
Голубцова Елизавета Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Голубцов Алексей Петрович
Мать:
Голубцова Елизавета Васильевна
Смерть
1927
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