Голубцов Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцов Леонид Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Голубцов Алексей Петрович

Мать: Голубцова Елизавета Васильевна

Смерть
1927
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