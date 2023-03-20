Петина (Егорова) Капиталина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Егоров Павел Петрович
Мать: Егорова ?
Рождение ребёнка
10.10.1904
Дочь: Орлова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Петин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1906
Отец ребёнка: Петин Николай Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 17.03.1908
Дочь: Киселева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Петин Николай Николаевич
Смерть
1941