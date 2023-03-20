Петина (Егорова) Капиталина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетина (Егорова) Капиталина Павловна

Петина (Егорова) Капиталина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Егоров Павел Петрович

Мать: Егорова ?

Рождение ребёнка
10.10.1904

Дочь: Орлова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Петин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Петин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Петин Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 17.03.1908

Дочь: Киселева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Петин Николай Николаевич

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close