Егоров Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Егоров Федор Павлович

Мать ребёнка: Егорова ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Егоров Петр Павлович

Мать ребёнка: Егорова ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Егоров Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Егорова ?

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Егорова ?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Петина Капитолина Павловна

Мать ребёнка: Егорова ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Егоров Павел Павлович

Мать ребёнка: Егорова ?

Смерть
Неизвестно
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