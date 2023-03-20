Егоров Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Егорова ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Егоров Петр Павлович
Мать ребёнка: Егорова ?
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Егорова ?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Егорова ?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Петина Капитолина Павловна
Мать ребёнка: Егорова ?
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Егорова ?
Смерть
Неизвестно