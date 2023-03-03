Ирина Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
ФИЛИППИХА бракосочетание ЗБУНОВО РС-1782 У него жена Ирина Логинова старинная той же вотчины деревни Филипихи 21=1761
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Афанасьев
РС-1782 Иван 2=1780
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно