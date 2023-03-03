Ирина Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Логинова

Ирина Логинова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

ФИЛИППИХА бракосочетание ЗБУНОВО РС-1782 У него жена Ирина Логинова старинная той же вотчины деревни Филипихи 21=1761
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Афанасьев

РС-1782 Иван 2=1780
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close