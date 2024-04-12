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Шмыков Андрей Анатольевич

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1988

Отец: Шмыков Анатолий

Мать: Шмыкова Светлана Васильевна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.07.2008

Жена: Шмыкова Светлана Леонидовна

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.2008

Сын: Шмыков Ярослав Андреевич

Мать ребёнка: Шмыкова Светлана Леонидовна

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.2020

Дочь: Шмыкова Алиса Андреевна

Мать ребёнка: Шмыкова Светлана Леонидовна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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