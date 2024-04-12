Шмыков Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1988
Отец: Шмыков Анатолий
Бракосочетание
19.07.2008
Рождение ребёнка
09.12.2008
Мать ребёнка: Шмыкова Светлана Леонидовна
Рождение ребёнка
08.07.2020
Дочь: Шмыкова Алиса Андреевна
Мать ребёнка: Шмыкова Светлана Леонидовна
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область