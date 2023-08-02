Ровнов Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРовнов Тимофей Федорович

Ровнов Тимофей Федорович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
06.11.1942
Чаплыгинский РВК Рязанская обл., Чаплыгинский р-н рядовой
Смерть
05.12.1942
Республика Северная Осетия-Алания Кировский р-н, п. Карджин, ж/д ст. Дарг-Кох, на площади, братская могила Захоронение: 90316750

Мы используем куки для улучшения работы сайта.