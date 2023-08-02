Ровнов Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти05.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
06.11.1942
Чаплыгинский РВК Рязанская обл., Чаплыгинский р-н рядовой
Смерть
05.12.1942
Республика Северная Осетия-Алания Кировский р-н, п. Карджин, ж/д ст. Дарг-Кох, на площади, братская могила Захоронение: 90316750