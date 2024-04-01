Усольцов Софрон Крест. Р. Камышлова Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцов Софрон Крест. Р. Камышлова Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Усольцов Петр Солдат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцова 2 Мариамна Михайлова

Бракосочетание
08.02.1823

Жена: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прокопьева (Усольцева) Мария Софронова

Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1836

Сын: Усольцов Иван Софронов

Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.05.1838

Дочь: (Усольцова) Елена Сафронова

Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.07.1840

Дочь: (Усольцова) Агрипина Софронова

Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.01.1843

Сын: Усольцев Григорий Софронов

Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.03.1844

Дочь: (Усольцова) Дарья Софронова

Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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