Усольцов Софрон Крест. Р. Камышлова Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Усольцов Петр Солдат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1823
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прокопьева (Усольцева) Мария Софронова
Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.05.1836
Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.05.1838
Дочь: (Усольцова) Елена Сафронова
Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.07.1840
Дочь: (Усольцова) Агрипина Софронова
Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.01.1843
Сын: Усольцев Григорий Софронов
Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.03.1844
Дочь: (Усольцова) Дарья Софронова
Мать ребёнка: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно