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(Лукина) Марина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

06.04.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1869 ст.

Муж: Абызов Тит Павлович

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Афанасия Титова

Отец ребёнка: Абызов Тит Павлович

Рождение ребёнка
09.03.1874 ст.

Сын: Абызов Алексей Титов

Отец ребёнка: Абызов Тит Павлович

Смерть
06.04.1876 ст.
Реж, Режевской, Свердловская область
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