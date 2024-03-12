(Лукина) Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти06.04.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.02.1869 ст.
Муж: Абызов Тит Павлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Афанасия Титова
Отец ребёнка: Абызов Тит Павлович
Рождение ребёнка
09.03.1874 ст.
Сын: Абызов Алексей Титов
Отец ребёнка: Абызов Тит Павлович
Смерть
06.04.1876 ст.