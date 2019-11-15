Кулигина София Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулигина София Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.2019

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2019

Отец: Кулигин Алексей Олегович

Мать: не указана

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