Колосова Евддокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евддокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колосов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Павла Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колосов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Андрей Иванович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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