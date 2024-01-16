Колосова Евддокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колосов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Павла Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Колосов Андрей Иванович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно