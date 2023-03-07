Симоненко Дмитрий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Монастырек, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.11.1906

Дата смерти

09.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Монастырек, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1939

Сын: Симоненко Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ионичева Елизавета Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
09.05.1971
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
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