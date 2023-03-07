Симоненко Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.11.1906
Дата смерти09.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1939
Сын: Симоненко Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ионичева Елизавета Ивановна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
09.05.1971
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область