Рекина (Васильева) Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Яков Казак Р.Камышлова Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1832
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.11.1832
Дочь: (Рекина) Матрона Савватиева
Отец ребёнка: Рекин Савва Григорьев
Смерть
Неизвестно