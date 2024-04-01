Рекина (Васильева) Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекина (Васильева) Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Яков Казак Р.Камышлова Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1832

Муж: Рекин Савва Григорьев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.11.1832

Дочь: (Рекина) Матрона Савватиева

Отец ребёнка: Рекин Савва Григорьев

Смерть
Неизвестно

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