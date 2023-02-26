Евдокия (Парфенова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Парфенова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

24.08.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1795

Сын: Астапенков Спиридон Афанасьев

Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1798

Дочь: Татьяна Афанасиева

Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Астапенков Кодрат Афанасиев

Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов

Рождение ребёнка
30.03.1802

Дочь: Мария Афанасиева

Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Астапенков Илья Афанасьев

Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.08.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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