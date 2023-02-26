Евдокия (Парфенова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1778
Дата смерти24.08.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1795
Сын: Астапенков Спиридон Афанасьев
Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1798
Дочь: Татьяна Афанасиева
Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Астапенков Кодрат Афанасиев
Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов
Рождение ребёнка
30.03.1802
Дочь: Мария Афанасиева
Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Астапенков Илья Афанасьев
Отец ребёнка: Астапенков Афанасий Стефанов
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.08.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка