Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Параскева Мовсеева
Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Мовсеева
Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев
Рождение ребёнка
12.09.1866
Дочь: Ефимия Моисеева
Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно