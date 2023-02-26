Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Параскева Мовсеева

Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Мовсеева

Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев

Рождение ребёнка
12.09.1866

Дочь: Ефимия Моисеева

Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Абрамов Стефан Мовсеев

Отец ребёнка: Абрамов Мовсей Мовсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Мовсей Мовсеев

Смерть
Неизвестно
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