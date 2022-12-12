Бунин Сидор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунин Сидор Иванович

Бунин Сидор Иванович

avatar

Место рождения

Лисово, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1835 ст.

Дата смерти

05.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лисово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.08.1858 ст.

Дочь: Орлова Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Митино, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Бунин Андрей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Митино, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Бунин Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Мокино
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Бунин Зиновий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.06.1909
Мокино, Белозерский, Курганская область, Росссия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close