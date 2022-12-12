Бунин Сидор Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835 ст.
Дата смерти05.06.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1858 ст.
Дочь: Орлова Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Бунин Иван Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Мокино
Рождение ребёнка
1877 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.06.1909
Мокино, Белозерский, Курганская область, Росссия