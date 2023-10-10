Боковец Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боковец Алёна Николаевна
Мать ребёнка: Боковец Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боковец Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Боковец Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боковец Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Боковец Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боковец Нина Григорьевна
Смерть
Неизвестно