Боковец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боковец Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боковец Алёна Николаевна

Мать ребёнка: Боковец Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боковец Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Боковец Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боковец Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Боковец Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боковец Нина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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