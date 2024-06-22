Малкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 40л
Рождение ребёнка
1837
Сын: Малков Алексей Дементьевич
Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-62об
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Малкова) Марфа Дементьевна
Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-63л
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-62об
Рождение ребёнка
1851
Сын: Малков Леонтий Дементьевич
Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-62об
Смерть
До 1858