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Малкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Дементий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 40л
Рождение ребёнка
1837

Сын: Малков Алексей Дементьевич

Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62об
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Малкова) Марфа Дементьевна

Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-63л
Рождение ребёнка
1846

Сын: Малков Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62об
Рождение ребёнка
1851

Сын: Малков Леонтий Дементьевич

Отец ребёнка: Малков Дементий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62об
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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