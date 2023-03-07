Вилков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения22.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885
Отец: Вилков Петр Иванович
Мать: Вилкова Устинья Петровна
Бракосочетание
12.?.1906
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Неонилла Ивановна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.01.1911
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.02.1913
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.05.1914
Сын: Вилков Иван Иванович
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.05.1916
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно