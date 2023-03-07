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Вилков Иван Петрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885

Отец: Вилков Петр Иванович

Мать: Вилкова Устинья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1906

Жена: Вилкова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Неонилла Ивановна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Вилков Максим Иванович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Вилков Герасим Иванович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1914

Сын: Вилков Иван Иванович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1916

Сын: Вилков Николай Иванович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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