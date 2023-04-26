Вилкова Евдокия Григорьевна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.?.1906
Муж: Вилков Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Неонилла Ивановна
Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1911
Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1913
Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1914
Сын: Вилков Иван Иванович
Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1916
Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно