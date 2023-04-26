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Вилкова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.?.1906

Муж: Вилков Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Неонилла Ивановна

Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Вилков Максим Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Вилков Герасим Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1914

Сын: Вилков Иван Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1916

Сын: Вилков Николай Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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