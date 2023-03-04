Рудина Авдотия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудина Авдотия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Рудин Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Рудин Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Рудин Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Рудин Тимофей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Тимофей Егорович

Смерть
После 1795
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