Рудина Авдотия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Рудин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Рудин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Рудин Тимофей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795