Кочергина Василиса Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочергина) Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Кочергин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Кочергина) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Кочергин Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно