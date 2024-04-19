Кочергина Василиса Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Василиса Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочергина) Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Кочергин Алексей Васильевич

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Кочергина) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Кочергин Алексей Васильевич

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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