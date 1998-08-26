Осипов ВОВ Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения08.02.1919
Дата смерти26.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Осипова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Клавдия
Смерть
26.08.1998
Московская обл., г.Бронницы