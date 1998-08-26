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Осипов ВОВ Алексей Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.02.1919

Дата смерти

26.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919

Отец: Осипов (фельдшер) Георгий Иванович

Мать: Осипова Наталья Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Осипова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Клавдия

Смерть
26.08.1998
Московская обл., г.Бронницы
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