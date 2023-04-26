Осипова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Клавдия

Осипова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Вов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Вов Алексей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Вов Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно