Малова (Нассонова) Ефимия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Нассонова) Ефимия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1882 ст.

Муж: Малов Севастьян Лаврентьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/55184e6d-8e47-4898-83e4-562efbd2fccf/45
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Малов Андрей Севастьянович

Отец ребёнка: Малов Севастьян Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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