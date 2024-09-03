Малова (Нассонова) Ефимия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1882 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/55184e6d-8e47-4898-83e4-562efbd2fccf/45
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Сын: Малов Андрей Севастьянович
Отец ребёнка: Малов Севастьян Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно