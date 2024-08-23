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Журавлева Александра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Василий Кононович

Рождение ребёнка
?.01.1896

Дочь: Журавлева Нина Васильевна (I)

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Рождение ребёнка
24.06.1898

Сын: Журавлев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.

Сын: Журавлев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1901 ст.

Сын: Журавлев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Григорий Родители: сарапульский мещанин Василий Кононов Журавлев и законная жена его Александра Емелианова, оба православные
Рождение ребёнка
29.05.1903 ст.

Сын: Журавлев Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.

Сын: Журавлев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Александр Родители: сарапульский мещанин Василий Кононов Журавлев и законная жена его Александра Емелианова, оба православные
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.

Дочь: Журавлева Нина Васильевна (II)

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.

Дочь: Журавлева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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