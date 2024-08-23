Журавлева Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1896
Дочь: Журавлева Нина Васильевна (I)
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Рождение ребёнка
24.06.1898
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.
Сын: Журавлев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Рождение ребёнка
19.01.1901 ст.
Сын: Журавлев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Григорий Родители: сарапульский мещанин Василий Кононов Журавлев и законная жена его Александра Емелианова, оба православные
Рождение ребёнка
29.05.1903 ст.
Сын: Журавлев Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.
Сын: Журавлев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Александр Родители: сарапульский мещанин Василий Кононов Журавлев и законная жена его Александра Емелианова, оба православные
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.
Дочь: Журавлева Нина Васильевна (II)
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.
Дочь: Журавлева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Журавлев Василий Кононович
Смерть
Неизвестно