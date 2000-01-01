Кислицына (?) Фёкла Евстеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.
Дочь: Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Кислицын Прокоп Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858