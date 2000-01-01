Кислицына (?) Фёкла Евстеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Фёкла Евстеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.

Дочь: Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Кислицын Прокоп Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Прокоп Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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