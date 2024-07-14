Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зотиков Никифор Степанович
Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зотикова Анна Степановна
Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зотикова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зотиков Николай Степанович
Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович
Смерть
Неизвестно