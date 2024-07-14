Мария Ивановна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотиков Степан Федорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Зотиков Никифор Степанович

Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Зотикова Анна Степановна

Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зотикова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зотиков Николай Степанович

Отец ребёнка: Зотиков Степан Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.