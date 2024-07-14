Зотиков Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Зотиков Федор Никифирович
Мать: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зотиков Никифор Степанович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зотикова Анна Степановна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зотикова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зотиков Николай Степанович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
1856