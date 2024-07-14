Зотиков Степан Федорович 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зотиков Степан Федорович

Место рождения

Яхорево, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Зотиков Федор Никифирович

Мать: Ефросинья

Яхорево, Онежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Зотиков Никифор Степанович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Зотикова Анна Степановна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зотикова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зотиков Николай Степанович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
1856

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