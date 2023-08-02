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Андрусова / Андросова / Елена

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Андросова / Андрусова / Григорий Федорович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Андросова / Андрусова / Карп Федорович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросова / Андрусова / Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Аксиния Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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