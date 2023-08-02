Андрусова / Андросова / Елена
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
1819
Сын: Андросова / Андрусова / Карп Федорович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Аксиния Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно