Туленкова Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1891
Дата смерти06.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Туленковъ Степанъ
Отец ребёнка: Туленковъ Василий
Рождение ребёнка
10.10.1918
Дочь: Разборникова Зинаида
Отец ребёнка: Туленковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Василий
Смерть
06.04.1971