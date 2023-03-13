Туленкова Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова Мария Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1891

Дата смерти

06.04.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Туленковъ Степанъ

Отец ребёнка: Туленковъ Василий

Рождение ребёнка
10.10.1918

Дочь: Разборникова Зинаида

Отец ребёнка: Туленковъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Василий

Смерть
06.04.1971
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