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Туленковъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1909

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1909

Отец: Туленковъ Василий

Мать: Туленкова Мария Сергеева

Рождение ребёнка
25.11.1935

Дочь: Носко Раиса

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Рождение ребёнка
10.08.1948

Сын: Туленков Вячеслав

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Рождение ребёнка
23.06.1950

Сын: Туленков Валерий

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Марія

Смерть
1951
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