Туленковъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1909
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1909
Отец: Туленковъ Василий
Мать: Туленкова Мария Сергеева
Рождение ребёнка
25.11.1935
Дочь: Носко Раиса
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
10.08.1948
Сын: Туленков Вячеслав
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
23.06.1950
Сын: Туленков Валерий
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Марія
Смерть
1951