Сердюков Василий Федорович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сердюкова Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
?.07.1958
Сын: Сердюков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сердюкова Лидия Георгиевна
Россия Моздок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999