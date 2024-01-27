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Сердюков Василий Федорович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердюкова Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
?.07.1958

Сын: Сердюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сердюкова Лидия Георгиевна

Россия Моздок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюкова Лидия Георгиевна

Смерть
1999
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