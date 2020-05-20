Сердюков Александр Васильевич
Место рожденияРоссия Моздок
Дата рождения?.07.1958
Дата смерти20.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1958
Россия Моздок
Бракосочетание
1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
01.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Моздок
Развод
1986
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.2020