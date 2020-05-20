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Сердюков Александр Васильевич

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Место рождения

Россия Моздок

Дата рождения

?.07.1958

Дата смерти

20.05.2020

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1958

Отец: Сердюков Василий Федорович

Мать: Сердюкова Лидия Георгиевна

Россия Моздок
Бракосочетание
1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
01.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Моздок
Развод
1986

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.2020
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