Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Владимир Платонов

Отец ребёнка: Платон Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Серафима Платонова

Отец ребёнка: Платон Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евгения Платонова

Отец ребёнка: Платон Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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