Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Владимир Платонов
Отец ребёнка: Платон Федоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Серафима Платонова
Отец ребёнка: Платон Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евгения Платонова
Отец ребёнка: Платон Федоров
Смерть
Неизвестно