Матрона Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Корнилиев
Рождение ребёнка
20.11.1874
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Корнилиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Корнилиев
Смерть
Неизвестно