Басалаева Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Абрамъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1781
Сын: Басалаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ
Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1782
Сын: Басалаевъ Ефремъ
Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басалаевъ Иванъ