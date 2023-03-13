Басалаева Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Абрамъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1781

Сын: Басалаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Басалаевъ Ефремъ

Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаевъ Иванъ

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