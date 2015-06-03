Красовский Жорж Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1943
Дата смерти03.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1976
Дочь: Лапицкая Ирина Жоржевна
Мать ребёнка: Красовская Марина Вячеславовна
Рождение ребёнка
07.04.1983
Мать ребёнка: Красовская Марина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2015