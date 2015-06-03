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Красовский Жорж Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1943

Дата смерти

03.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1976

Дочь: Лапицкая Ирина Жоржевна

Мать ребёнка: Красовская Марина Вячеславовна

Рождение ребёнка
07.04.1983

Сын: Красовский Юрий Жоржевич

Мать ребёнка: Красовская Марина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красовская Марина Вячеславовна

Смерть
03.06.2015
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