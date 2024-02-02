Крайнев Вадим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнев Вадим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1999

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999

Отец: Крайнев Дмитрий Петрович

Мать: Крайнева Лариса

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