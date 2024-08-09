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Шмаков Константин Федосович

Место рождения

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.04.1807 ст.

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1807 ст.

Отец: Шмаков Федос Кузьмич

Мать: Шмакова Наталья Маркеловна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
26.04.1807 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Зятцынского Христорождественского прихода починка Тутуевского Лаврентий Дудырев
Бракосочетание
Между 1822 и 1829

Жена: Шмакова Анна Викторовна

Призыв на военную службу
Между 1822 и 1829
Рождение ребёнка
10.10.1828 ст.

Сын: Шмаков Яков Константинович

Мать ребёнка: Шмакова Анна Викторовна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Починка Новиковского Константина Феодосова сына Шмакова сын Яков
Поручитель
18.01.1863 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юмской волости починка Новиковского из русских Никифор Григорьев Шмаков Невеста: той же волости починка Сюрзинского из русских Евфимия Лаврентиева Суходуева дочь Марфа
Смерть
После 1863

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