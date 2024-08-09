Шмаков Константин Федосович
Место рождения
Дата рождения18.04.1807 ст.
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1807 ст.
Отец: Шмаков Федос Кузьмич
Крещение
26.04.1807 ст.
Восприемник: Зятцынского Христорождественского прихода починка Тутуевского Лаврентий Дудырев
Бракосочетание
Между 1822 и 1829
Жена: Шмакова Анна Викторовна
Призыв на военную службу
Между 1822 и 1829
Рождение ребёнка
10.10.1828 ст.
Сын: Шмаков Яков Константинович
Мать ребёнка: Шмакова Анна Викторовна
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Починка Новиковского Константина Феодосова сына Шмакова сын Яков
Поручитель
18.01.1863 ст.
Жених: Юмской волости починка Новиковского из русских Никифор Григорьев Шмаков Невеста: той же волости починка Сюрзинского из русских Евфимия Лаврентиева Суходуева дочь Марфа
Смерть
После 1863