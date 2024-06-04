Хуртина Анна Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти05.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Карасева (Хуртина) Елена Кондратьева
Отец ребёнка: Хуртин Кондратий Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Хуртин Василий Кондратьев
Отец ребёнка: Хуртин Кондратий Гурьянов
Смерть
05.01.1868
Причина смерти: от водянки