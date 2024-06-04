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Хуртина Анна Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

05.01.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуртин Кондратий Гурьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Карасева (Хуртина) Елена Кондратьева

Отец ребёнка: Хуртин Кондратий Гурьянов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Хуртин Василий Кондратьев

Отец ребёнка: Хуртин Кондратий Гурьянов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.01.1868
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки

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