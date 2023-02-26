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Ульяния Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Фетисов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Фетисов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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