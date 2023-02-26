Ульяния Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Фетисов Иван Фетисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно