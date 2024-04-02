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Шаверина (Шаповалова) Любовь Николаевна
Шаверина (Шаповалова) Любовь Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.1959
Пол
Женский
Отец
Шаповалов Николай Захарович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1959
Отец:
Шаповалов Николай Захарович
Мать: не указана
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