Шаверина (Шаповалова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаверина (Шаповалова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1959

Отец: Шаповалов Николай Захарович

Мать: не указана

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