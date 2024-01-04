Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Жена: Матрена Афанасьевна
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Матрена Афанасьевна
Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно