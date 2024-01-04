Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Петрович

Место рождения

Завражьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Завражьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1820

Жена: Матрена Афанасьевна

Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Матрена Афанасьевна

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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