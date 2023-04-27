Отец
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1904
Дочь: (Зеленева) Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Зеленева Мать Романовна
Рождение ребёнка
11.11.1936
Дочь: Питенко (Зеленева) Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Зеленева Мать Романовна
Смерть
Неизвестно