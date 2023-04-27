Отец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отец

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1904

Дочь: (Зеленева) Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Зеленева Мать Романовна

Рождение ребёнка
11.11.1936

Дочь: Питенко (Зеленева) Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Зеленева Мать Романовна

Смерть
Неизвестно

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