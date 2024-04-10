Яков Денисов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти27.07.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1753
Отец: Мой Денис Игнатьев
Мать: Моя Агриппина Родионова
Ранее Якова нет ИВ-1768 --- === ИВ-1769 Яков 16 ИВ-1770 Иаков Денисов 6 ИВ-1771 Иаков 7 ИВ-1772 Иаков 8 ИВ-1773 Яков 9 ИВ-1774 Яков 9 ИВ-1775 Яков 10 ИВ-1776 Яков 11 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Яков 14 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.05.1783
Жена: Параскева Евдокимова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1783 28.05.1783 Деревни Старова Фатюкова крестьянской сын отрок Яков Денисов деревни Бармина с девкой крестьянской дочерью Парасковьей Евдокимовой первый браком
Рождение ребёнка
02.08.1787
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Параскева Евдокимова
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1787 02.08.1787 Деревни Старова Фатюкова у крестьянина Якова Денисова дочь Евдокия Восприемницею была той же вотчины деревни Демьянцова крестьянская жена Елена Савина ИВ-1788 Дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1792
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Параскева Евдокимова
ИВ-1792 Ксении нет МК-1792 20/20.01.1792 Деревни Старова Фатюкова у крестьянина Якова Денисова жена Параскева Евдокимова родила дочь Ксению которая крещена того же числа Восприемницой была деревни Куч... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1796
Сын: Никита Яковлев
Мать ребёнка: Параскева Евдокимова
ИВ-1796-1797 Никиты нет МК-1796 09/09.08.1796 Деревни Старова Фатюкова у крестьянина Якова Денисова жена Параскева Евдокимова родила сына Аникиту которой крещен того же числа Восприемником был той же ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1799
Дочь: Анисья Яковлева
Мать ребёнка: Параскева Евдокимова
МК-1799 01/02.01.1799 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Якова Денисова жена Параскева Евдокимова родила дочь Анисью которая крещена 2го числа Восприемницой была деревни Кучелей крестьянская жена ... Показать все
Смерть
27.07.1816
МК-1816 Кто именно померли 27.07.1816 Того же уезда и волости деревни Старова Фатекова вдовец крестьянин Яков Денисов Оной умерший погребен священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым и п... Показать все