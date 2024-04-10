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Яков Денисов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

27.07.1816

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Мой Денис Игнатьев

Мать: Моя Агриппина Родионова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Ранее Якова нет ИВ-1768 --- === ИВ-1769 Яков 16 ИВ-1770 Иаков Денисов 6 ИВ-1771 Иаков 7 ИВ-1772 Иаков 8 ИВ-1773 Яков 9 ИВ-1774 Яков 9 ИВ-1775 Яков 10 ИВ-1776 Яков 11 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Яков 14 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
28.05.1783

Жена: Параскева Евдокимова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1783 28.05.1783 Деревни Старова Фатюкова крестьянской сын отрок Яков Денисов деревни Бармина с девкой крестьянской дочерью Парасковьей Евдокимовой первый браком
Рождение ребёнка
02.08.1787

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Евдокимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1787 02.08.1787 Деревни Старова Фатюкова у крестьянина Якова Денисова дочь Евдокия Восприемницею была той же вотчины деревни Демьянцова крестьянская жена Елена Савина ИВ-1788 Дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1792

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Евдокимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1792 Ксении нет МК-1792 20/20.01.1792 Деревни Старова Фатюкова у крестьянина Якова Денисова жена Параскева Евдокимова родила дочь Ксению которая крещена того же числа Восприемницой была деревни Куч... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1796

Сын: Никита Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Евдокимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1796-1797 Никиты нет МК-1796 09/09.08.1796 Деревни Старова Фатюкова у крестьянина Якова Денисова жена Параскева Евдокимова родила сына Аникиту которой крещен того же числа Восприемником был той же ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1799

Дочь: Анисья Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Евдокимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1799 01/02.01.1799 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Якова Денисова жена Параскева Евдокимова родила дочь Анисью которая крещена 2го числа Восприемницой была деревни Кучелей крестьянская жена ... Показать все
Смерть
27.07.1816
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1816 Кто именно померли 27.07.1816 Того же уезда и волости деревни Старова Фатекова вдовец крестьянин Яков Денисов Оной умерший погребен священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым и п... Показать все

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